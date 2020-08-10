В Индонезии проснулся вулкан: впечатляющие фото

18:17, 10 августа 2020
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Вулкан Синабунг выбросил огромное облако пепла.

Фото REUTERS
Фото REUTERS

В Индонезии проснулся вулкан Синабунг, в результате чего столб пепла поднялся в небо на высоту около пяти километров.

В Индонезии проснулся вулкан Мерапи

Об этом сообщает Sky News.

Местным жителям сказали держаться на расстоянии не менее двух километров от устья кратера.

Как сообщается, толстые слои пепла покрыли окрестные деревни.

Сообщений о погибших или пострадавших в результате извержения не поступало.

Справка

Высота вулкана Синабунг составляет 2 460 метров над уровнем моря. 

Последнее извержение произошло в 2018 году. Тогда среди местных жителей никто не пострадал.

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Теги: #вулкан#фото#извержение вулкана
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