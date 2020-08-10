В Индонезии проснулся вулкан: впечатляющие фото

Вулкан Синабунг выбросил огромное облако пепла.

Фото REUTERS

В Индонезии проснулся вулкан Синабунг, в результате чего столб пепла поднялся в небо на высоту около пяти километров.

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Об этом сообщает Sky News.

Местным жителям сказали держаться на расстоянии не менее двух километров от устья кратера.

Как сообщается, толстые слои пепла покрыли окрестные деревни.

Сообщений о погибших или пострадавших в результате извержения не поступало.

Справка

Высота вулкана Синабунг составляет 2 460 метров над уровнем моря.

Последнее извержение произошло в 2018 году. Тогда среди местных жителей никто не пострадал.