В Индонезии проснулся вулкан: впечатляющие фото
Вулкан Синабунг выбросил огромное облако пепла.
В Индонезии проснулся вулкан Синабунг, в результате чего столб пепла поднялся в небо на высоту около пяти километров.
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Об этом сообщает Sky News.
Местным жителям сказали держаться на расстоянии не менее двух километров от устья кратера.
Как сообщается, толстые слои пепла покрыли окрестные деревни.
Сообщений о погибших или пострадавших в результате извержения не поступало.
Справка
Высота вулкана Синабунг составляет 2 460 метров над уровнем моря.
Последнее извержение произошло в 2018 году. Тогда среди местных жителей никто не пострадал.
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