Во вторник, 10 августа, киевлян ждет теплая малооблачная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +17 градусов, а днем воздух прогреется до +28 градусов.
В течение дня ожидается практически безоблачная погода. Ветер северного направления будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.
Атмосферное давление пониженное и будет понижаться. К вечеру оно составит 747 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 10 августа
Во Львове во вторник будет почти безоблачно. Ночью +15°, днем +27°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.
В Тернополе 10 августа ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +15°, днем +26°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске завтра будет почти безоблачно, ночью +13°, днем +27°.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.
В Виннице завтра будет +14°...+26°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник будет ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +30°, облачно с прояснениями.
В Полтаве завтра - облачно с прояснениями, температура воздуха +19°...+28°.
В Одессе 10 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +32°.
В Херсоне во вторник ночью +21°, днем +30°, облачно с прояснениями.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.
В Запорожье завтра температура ночью +20°, днем +28°, гроза.
В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+29°, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +32°.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +28°, ливень.
В Симферополе во вторник будет дождь с грозой, +18°...+27°.
В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +33°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +36°.
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