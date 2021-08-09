Воздух в столице прогреется до +28 градусов.

Во вторник, 10 августа, киевлян ждет теплая малооблачная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +17 градусов, а днем воздух прогреется до +28 градусов.

В течение дня ожидается практически безоблачная погода. Ветер северного направления будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.

Атмосферное давление пониженное и будет понижаться. К вечеру оно составит 747 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 10 августа

Во Львове во вторник будет почти безоблачно. Ночью +15°, днем +27°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.

В Тернополе 10 августа ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +15°, днем +26°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет почти безоблачно, ночью +13°, днем +27°.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +14°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +30°, облачно с прояснениями.

В Полтаве завтра - облачно с прояснениями, температура воздуха +19°...+28°.

В Одессе 10 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +32°.

В Херсоне во вторник ночью +21°, днем +30°, облачно с прояснениями.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.

В Запорожье завтра температура ночью +20°, днем +28°, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+29°, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +28°, ливень.

В Симферополе во вторник будет дождь с грозой, +18°...+27°.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +33°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +36°.

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Автор: Екатерина Лиманская