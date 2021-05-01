Существует возможность сильных вторичных толчков.

Неподалеку от пострадавшей в результате цунами 2011 года атомной электростанции "Фукусима" в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8.

Как сообщает Reuters информации о серьезных разрушениях нет.

Читайте такжеСиноптик спрогнозировала на Пасху грозы и летнее теплоВ то же время Японское метеорологическое агентство предупредило о возможности сильных вторичных толчков. Сообщения о вероятности цунами в связи с произошедшим также не поступало.

Землетрясение произошло в 10:27 утра по японскому времени, в 400 километрах от столицы Японии города Токио и в 100 километрах от разрушенной атомной электростанции "Фукусима". На самой станции никаких внештатных ситуаций зафиксировано не было.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Игорь Орел