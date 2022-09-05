В большинстве областей температура будет в пределах +14°...+18°.

Во вторник, 6 сентября, в Украине станет еще холоднее. По всей стране температура снизится на градус-два. Холоднее всего будет на севере и востоке Украины, где столбики термометров не поднимутся выше +16°. А самая теплая погода ожидаетсся на юге страны - до +21°. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +16°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +17°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.

В Тернополе 6 сентября ночью будет +8°, днем +18°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +17°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +11°...+24°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°.

В Виннице завтра будет +4°...+17°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +6°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +16°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +17°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+14°.

В Одессе 6 сентября - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.

В Херсоне во вторник ночью +11°, днем +20°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +17°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +4°...+14°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +15°.

В Днепре завтра температура ночью будет +9°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +7°...+19°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +15°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.

Народные приметы на 6 сентября

Видео дня

6 сентября - Евтихия, священномученика. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год.

Вас также могут заинтересовать новости: