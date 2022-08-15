Во вторник, 16 августа, киевлян ждет и не жаркая, и не холодная погода.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров в столице покажут +21°, а днем температура макимально поднимется до комфортных +24 градусов. В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями и дождь.
Ветер будет преимущественно восточный, а его скорость составит 2,4 - 3,3 м/с. Атмосферное давление пониженное, 741-743 миллиметра ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +23°, гроза.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, дождь с грозой.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, гроза.
В Тернополе 16 августа ночью будет +18°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, гроза.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, гроза.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+30°, небольшая облачность.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, гроза.
В Виннице завтра будет +16°...+25°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире во вторник будет ночью +19°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +24°, ливень.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+27°, ливень.
В Одессе 16 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, гроза.
В Херсоне во вторник ночью +21°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +27°, ливень.
В Запорожье температура ночью +21°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах температура воздуха составит +22°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +30°, ливень.
В Днепре завтра температура ночью будет +22°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +17°...+27°.
В Краматорске будет облчно с прояснениями, температура ночью +24°, днем +31°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +24°, днем +34°.