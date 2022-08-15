В течение дня воздух в столице прогреется максимум до +24 градусов.

Во вторник, 16 августа, киевлян ждет и не жаркая, и не холодная погода.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров в столице покажут +21°, а днем температура макимально поднимется до комфортных +24 градусов. В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями и дождь.

Ветер будет преимущественно восточный, а его скорость составит 2,4 - 3,3 м/с. Атмосферное давление пониженное, 741-743 миллиметра ртутного столба.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +23°, гроза.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, дождь с грозой.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, гроза.

В Тернополе 16 августа ночью будет +18°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, гроза.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+30°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, гроза.

В Виннице завтра будет +16°...+25°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире во вторник будет ночью +19°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +24°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+27°, ливень.

В Одессе 16 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, гроза.

В Херсоне во вторник ночью +21°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +27°, ливень.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +22°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +30°, ливень.

В Днепре завтра температура ночью будет +22°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +17°...+27°.

В Краматорске будет облчно с прояснениями, температура ночью +24°, днем +31°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +24°, днем +34°.

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