Не исключаются морозные периоды, возможно, даже сильные, но они будут короткие и на общем периоде зимы не скажутся.

В этом году строгой зимы в Украине не будет.

Об этом во время заседания Штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2022/23 годов заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, говорится в сообщении Правительственного портала

"Такая вероятность для Украины является мизерной. Все зимы у нас с температурным режимом выше нормы. Не исключаются морозные периоды, возможно, даже сильные. Но они будут короткие и на общем периоде зимы не скажутся", — цитирует Кульбиду пресс-служба Кабинета министров.

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Также министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, что в целом на подконтрольной территории, где нет разрушений, 16 областных администраций сообщили о полной готовности жилого фонда к отопительному сезону.

По состоянию на 3 октября в результате вооруженной агрессии России на территории Украины в целом поражено 527 объектов критической инфраструктуры в сфере теплоснабжения, а именно: 386 котельных, 12 ТЭЦ, 2 ТЭС и 127 центральных тепловых пунктов.

"Наша задача — обеспечить теплом каждого украинца. Как и обещали, совместными усилиями завершаем подготовку к отопительному сезону в Украине. Сейчас 97% объектов инфраструктуры на подконтрольных территориях к нему готовы. Спасибо всем участникам Штаба, руководителям ОВА и обществ, работникам жилищно-коммунального хозяйства, строителям — они проделали фантастическую работу для того, чтобы все украинцы на подконтрольных территориях были гарантированно обогреты", — цитирует Чернышова пресс-служба Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 октября готовность топливно-энергетического комплекса, объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Украины к прохождению осенне-зимнего периода 2022/23 года составляет 90%.

Отопительный сезон во время войны

По состоянию на 30 августа Украина накопила 13 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.

8 сентября 2022 года Минэнерго создало оперативный штаб для прохождения отопительного сезона.

20 сентября в Минсоцполитики рассказали, кому будут начислять субсидии в этом отопительном сезоне.

20 сентября правительство США в рамках проекта USAID передало КП "Киевтеплоэнерго" трубы и сопутствующее оборудование стоимостью 1,3 млн долл., что позволит восстановить централизованное теплоснабжение для более 20 тыс. жителей Киева.

28 сентября в Кабмине оценили готовность Украины к отопительного сезона.

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