В конце месяца температура в Украине снова начнет повышаться.

В ближайшие дни температура в Украине будет постепенно снижаться, даже на юге и востоке станет чуть свежее. На следующей неделе периодически будут дожди и грозы. На западе похолодает до +20°...+24°, а на юге и востоке температура снизится до +29°...+32°. После 26 июля осадков в Украине уже практически не будет, а температура снова начнет повышаться, однако мощной жары не ожидается. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Итак, в ближайшие дни температура в большинстве областей Украины будет довольно щадящей. Только на юге и востоке температура местами будет повышаться до +35°, а на остальной территории будет +28°...+32°. Чуть свежее будет на западе страны. Периодически пройдут дожди и грозы.

Ближе к следующим выходным, 26 июля, на западе посвежеетдо +20°...+24°, на севере будет +26°...+28°. В центральной части Украины ожидается от +25° до +31°, на востоке около +30°...+31°, а на юге воздух прогреется до летних +29°...+32°.

Видео дня

После 26 июля температура в Украине снова начнет повышаться, однако мощной жары ждать не стоит. Дождей практически не будет, зато солнца станет гораздо больше.

К концу месяца на западе уже будет +25°...+28°, на севере +26°...+29°, в центре +28°...+32°. На востоке Украины тоже будет 30-градусная жара, а на юге температура повысится до +31°...+34°.

Напомним, в Украине долгое время держалась мощная жара. Температура поднималась до +40° и даже выше. В последние дни наблюдается ослабление жары. Уже сегодня, 19 июля, только на юге и востоке будет +34°...+36°, на остальной территории температура ожидается более щадящей.

Вас также могут заинтересовать новости: