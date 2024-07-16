Местами ожидается чрезвычайная жара +40°...+41°.

Сейчас по территории Украины проходят пиковые показатели жаркой погоды, и она еще несколько дней будет удерживать свои позиции. В то же время кое-где уже начинается развитие грозовой деятельности, а уже во второй половине недели ожидается перестройка синоптических процессов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ближайшие трое суток ожидается жаркая погода с температурой ночью +19°...+26°, днем будет сильная жара +35°...+39°. В южных, большинстве восточных и центральных областей местами чрезвычайная жара +40°...+41°. В западных областях будет +29°...+34°, местами сильная жара +35°...+36°.

"18 июля на западе и севере страны жара ослабеет", - сообщают синоптики.

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17-18 июля в большинстве областей, кроме южной части, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

19 июля только на Закарпатье, Прикарпатье, ночью и на северо-востоке страны, а днем в юго-восточной части местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура в западных и северных областях ночью снизится до +17°...+22°, днем будет +26°...+32°. В большинстве центральных областей ночью будет +19°...+24°, днем +29°...+34°. На остальной территории ночью +21°...+27°, а днем еще будет сильная жара +35°...+38°.

В Украину идет новая волна жары - подробности

Синоптик Наталья Диденко говорит, что текущая волна жары в Украине, вероятно, не будет последней.

По ее данным, стабильного и длительного снижения температуры ждать не стоит.

"Кажется, после 26 июля будет еще одна волна жары, которая, возможно, не будет до +40...+42 °C, как сейчас наблюдается на юге, востоке и в центре страны. Однако я бы не сказала о длительном, стабильном спаде жары", - предупредила эксперт по погоде.

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