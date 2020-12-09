Венецию затопило из-за ошибки синоптиков (фоторепортаж, видео)

Город оказался затопленным из-за того, что не была включена система шлюзов для защиты от наводнений.

Венецию затопило в результате приливов и сильного ветра.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, преграды от наводнения не были активированы из-за того, что синоптики ошиблись с прогнозом.

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В результате Венеция пострадала от приливов высотой до 1,5 метров. А к тому времени, когда вода вошла в лагуну, полностью затопив притвор базилики Святого Марка, было уже слишком поздно, чтобы система защиты от наводнений сработала.

"Ситуация ужасная, мы находимся под водой", - заявил главный прокурор базилики Святого Марка Карло Альберто Тессерин. Он сказал, что притвор 1000-летнего собора был полностью затоплен, и если вода поднимется выше, "внутренние часовни тоже пойдут под воду".

В результате наводнения также пострадали бары, рестораны и магазины, но степень ущерба пока не известна.

Венеция будет затоплена?

Согласно отчету Межправительственной группы экспертов по вопросам изменений климата, уровень моря будет продолжать подниматься. По оптимистичным прогнозам, к 2100 году Венеция может опуститься на около 30-60 сантиметров.

По негативному сценарию, к которому склоняются ученые, во время каждого прилива Венеция будет оказываться на 110 сантиметров под водой, что может привести к значительным разрушениям.