В столице Хорватии произошло два мощных землетрясения (фото, видео)

По предварительным данным, жертв нет.

Землетрясение в Хорватии / vijesti.hrt.hr

В хорватской столице Загребе за час произошло два сильных землетрясения.

Читайте также Чили сотрясло землетрясение магнитудой 5,6Об этом сообщает Vijesti.

Как отметили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре, эпицентр первого подземного толчка магнитудой 5,3 произошел в 6:24 утра за семь километров на север от Загреба на глубине 10 километров.

Через полчаса в городе произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0.

В результате землетрясения упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии.

Землетрясение в Хорватии / vijesti.hrt.hr

Землетрясение в Хорватии / facebook.com/HRTvijesti

В некоторых районах города не было электричества и воды.

Отмечается, что жертв нет. Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий.

Землетрясение в Хорватии / Telegram/Лакмус

На фото – уничтоженные автомобили и поврежденные дома.

Ранее УНИАН сообщал, как 19 марта вблизи американского Солт-Лейк-Сити произошло мощное землетрясение.