В столице Хорватии произошло два мощных землетрясения (фото, видео)
По предварительным данным, жертв нет.
В хорватской столице Загребе за час произошло два сильных землетрясения.
Чили сотрясло землетрясение магнитудой 5,6Об этом сообщает Vijesti.
Как отметили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре, эпицентр первого подземного толчка магнитудой 5,3 произошел в 6:24 утра за семь километров на север от Загреба на глубине 10 километров.
Через полчаса в городе произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0.
В результате землетрясения упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии.
В некоторых районах города не было электричества и воды.
Отмечается, что жертв нет. Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий.
На фото – уничтоженные автомобили и поврежденные дома.
Ранее УНИАН сообщал, как 19 марта вблизи американского Солт-Лейк-Сити произошло мощное землетрясение.
- Винница+4°... -4°
- Днепр+5°... -2°
- Донецк+10°... -2°
- Житомир+4°... -4°
- Запорожье+7°... 0°
- Ивано-Франковск+3°... -4°
- Киев+5°... -4°
- Кировоград+7°... -3°
- Луганск+10°... -2°
- Луцк+2°... -5°
- Львов+2°... -5°
- Николаев+9°... 0°
- Одесса+10°... +2°
- Полтава+3°... -3°
- Ровно+2°... -5°
- Симферополь+16°... +2°
- Сумы+4°... -5°
- Тернополь+2°... -6°
- Харьков+4°... -5°
- Херсон+10°... 0°
- Хмельницкий+3°... -5°
- Черкассы+7°... -3°
- Чернигов+5°... -5°
- Черновцы+3°... -3°