Уже на следующей неделе в Украину придет похолодание.

В ближайшие дни в Украине ожидается потепление, а самым теплым днем станет суббота.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 29 октября температура в Украине будет подниматься до +13...+19 градусов. Ожидается спокойная погода, без значительных дождей и сильного ветра.

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"Аж в конце следующей недели, в течение 4-6 ноября, похолодание усилится, станет больше дождей", - отметила синоптик.

Каким будет конец октября в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, до конца октября в Украине ожидается потепление и похолодание. Так, 29 октября, потеплеет везде, кроме восточных областей и Крыма, где ожидается +12°...+13°. На остальной территории будет до +17°...+18°, а на западе столбики термометров будут показывать +17°...+20°.

31 октября в большинстве областей Украины похолодает, местами температура днем опустится до +9°...+12°.

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