Сегодня в Украине местами пройдут дожди / фото ua.depositphotos.com

Неделя в Украине начнется с явного повышения температуры. После комфортной температуры на выходных в Украине возвращается сильная жара. Сегодня столбики термометров поднимутся до +33°. На юго-востоке будет много солнца, за исключение Донецкой и Луганской областей - здесь ожидаются дожди. Также осадки пройдут в некоторых западных и северных областях.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +30°, возможна гроза.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +29°, небольшой дождь.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.
  • В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.
  • В Тернополе 16 августа ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +29°.
  • В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°, ливень.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°, небольшой дождь.
  • В Виннице сегодня будет +19°...+30°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +19°, днем +30°, небольшой дождь.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +31°, небольшая облачность.
  • В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+31°.
  • В Одессе 16 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +17°, днем +33°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +31°.
  • В Запорожье сегодня температура ночью +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+30°, небольшая облачность.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.
  • В Днепре температура ночью будет +18°, днем +32°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +17°...+28°.
  • В Краматорске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +15°, днем +27°.
  • В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +16°, днем +28°.
Погода в Украине 16 августа / фото УНИАН

Народные приметы на 16 августа

16 августа - Исааков день. Каков вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму.

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Автор: Екатерина Лиманская