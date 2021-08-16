Сегодня в Украине местами пройдут дожди / фото ua.depositphotos.com
Неделя в Украине начнется с явного повышения температуры. После комфортной температуры на выходных в Украине возвращается сильная жара. Сегодня столбики термометров поднимутся до +33°. На юго-востоке будет много солнца, за исключение Донецкой и Луганской областей - здесь ожидаются дожди. Также осадки пройдут в некоторых западных и северных областях.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +30°, возможна гроза.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +29°, небольшой дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.
- В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.
- В Тернополе 16 августа ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +29°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°, ливень.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°, небольшой дождь.
- В Виннице сегодня будет +19°...+30°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью +19°, днем +30°, небольшой дождь.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
- В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+31°.
- В Одессе 16 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.
- В Херсоне в понедельник ночью +17°, днем +33°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +31°.
- В Запорожье сегодня температура ночью +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+30°, небольшая облачность.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.
- В Днепре температура ночью будет +18°, днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +17°...+28°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +15°, днем +27°.
- В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +16°, днем +28°.
Погода в Украине 16 августа / фото УНИАН
Народные приметы на 16 августа
16 августа - Исааков день. Каков вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: