В Некоторых областях на западе, севере и востоке страны ожидаются дожди.

Неделя в Украине начнется с явного повышения температуры. После комфортной температуры на выходных в Украине возвращается сильная жара. Сегодня столбики термометров поднимутся до +33°. На юго-востоке будет много солнца, за исключение Донецкой и Луганской областей - здесь ожидаются дожди. Также осадки пройдут в некоторых западных и северных областях.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +30°, возможна гроза.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +29°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Тернополе 16 августа ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +29°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°, ливень.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +19°...+30°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +19°, днем +30°, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +31°, небольшая облачность.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+31°.

В Одессе 16 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.

В Херсоне в понедельник ночью +17°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +31°.

В Запорожье сегодня температура ночью +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+30°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +17°...+28°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +15°, днем +27°.

В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +16°, днем +28°.

Народные приметы на 16 августа

16 августа - Исааков день. Каков вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму.

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Автор: Екатерина Лиманская