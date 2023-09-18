Осадки на этой неделе ожидаются только на западе и крайнем севере страны.

Ближайшая неделя в Украине будет очень теплой. Во многих областях температура будет подниматься до комфортных значений, а местами ожидается до +28°...+29°. Осадков будет немного, лишь на западе страны периодически будет дождить. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Начало недели будет очень теплым и солнечным. Практически по всей стране 18 сентября будет ясно и безоблачно. Осадков не ожидается. В большинстве областей воздух прогреется до +23°...+26°

Во вторник, 19 сентября, на западе страны пройдут дожди, которые снизят температуру до +19°...+24°. На остальной территории старны сохранится сухая погода, а температура повысится до +24°...+27°.

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В среду, 20 сентября, небольшие дожди возможны в Винницкой, Киевской и Черниговской областях. На западе страны потеплеет до +23°...+25°. На остальной территории также будет тепло, +24°...+27°, местами на юге - до +28°.

В середине недели, 21 сентября, дожди покинут территорию Украины, а температура продолжит постепенно повышаться. Столбики термометров в этот день покажут +24°...+27°, в Николаевской области - до +28°.

Перед выходными, 22 сентября, украинцев ждет очен теплая погода с обилием солнца. Осадков в этот день не ожидается, а столбики термометров по всей стране покажут +25°...+28°. Лишь в Сумской и Одесской областях будет чуть свежее, +23°...+24°.

На выходных в Украине станет еще теплее. Небольшие дожди в конце недели возможны лишь на крайнем западе. В большинстве же областей страны будет доминировать ясная и безоблачная погода.

В субботу воздух прогреется до летних +25°...+29°, а в воскресенье ожидается некоторое снижение температуры на западе и севере Украины, +19°...+25°.

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