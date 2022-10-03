Осадки прекратятся, жителей некоторых областей порадует ясная и безоблачная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, неделя в Украине начнется с преимущественно пасмуной и дождливой погоды. Лишь на юго-востоке солнце будет пробиваться из-под облаков. Тепло распределится неравномерно. Если на западе и севере Украины будет +10°...+13°, то на юге воздух прогреется до +16°...+19°.

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Во вторник, 4 октября, в Украине станет еще похладнее. Температура практически по всей стране опустится на градус-два. Холоднее всего будет на севере Украины, где столбики термометров днем покажут всего +9°...+11°. Самая теплая погода будет на юго-востоке, +15°...+17°. Лишь в Луганской области ожидается до +19°.

Дожди, местами сильные, ожидаются повсеместно, кроме юга и некоторых центральных областей. Также на Харьковщине вероятность осадков будет меньше.

В среду, 5 октября, дожди все еще будут в Украине, однако они ослабнут и их станет гораздо меньше. Покапает на севере и северо-востоке страны. Температурные контрасты сгладятся. В большинстве областей будет +14°...+18°, лишь на северо-востоке будет +11°...+13°.

В середине недели, 6 октября, погода в Украине уверенно стабилизируется. Дожди окончательно покинут территорию нашей страны - до конца недели осадков больше не ожидается. Температура по всей Украине повысится до +16°...+20°, будет много солнца.

Перед выходными, 7 октября, в северной части Украины ожидается ясная и безоблачная погода. На остальной территории будет преобладать небольшая облачность. Температура по-прежнему будет комфортной, +16°...+20°.

На выходных в Украие станет еще теплее. В большинстве областей будет +17°...+20°, а на юге температура будет подниматься до +21°. Однако чуть больше станет облачности.

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