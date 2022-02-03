В ближайшее время в Украине немного похолодает, особенно холодными станут ночи. Однако похолодание будет кратковременным.

В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание по ночам. Снижение температуры будет уже ближайшей ночью. Немного похолодает и в светлое время суток.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В пятницу, 4 февраля, днем по всей Украине температура будет около нуля или немного ниже. Лишь на юго-западе местами воздух прогреется до +2°...+3°. А ночью холоднее всего будет на севере страны - до -7°...-12°. На западе ожидается -4°...-8°, в центральных областях - до -5°...-9°, на востоке чуть теплее - до -2°...-5°, а на юге будет около -5°. При этом практически все западные области будут с осадками.

В субботу, 5 февраля, в Украине станет еще холоднее.

Так, на востоке днем будет до -4°, а ночью столбики термометров опустятся до -5°...-9°. На севере днем будет небольшой "плюс", кроме Сумской области, а ночью холоднее всего будет на Черниговщине - до -13°.

В центральных областях ночью тоже похолодает до -7°...-10°, кроме Винницкой области - там будет всего -3°. На юге днем до +1°...+4°, а ночью ударит мороз до -5°...-7°.

А на западе в этот день заметно потеплеет. Днем там будет от +1° до +5°, а ночью - до -2°.

В конце недели потеплеет уже практически по всей Украине. Лишь на востоке задержатся ночные морозы.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, начало февраля в Украине будет без резких погодных изменений, однако ожидается небольшое похолодание. Местами температура упадет до -10° и даже больше.

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