В воскресенье, 31 июля, циклон по имени Frieda станет причиной сильных ливней в западных областях Украины.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, серьезные дожди будут сочетаться с грозами, иногда даже градом и шквалами.
"В Карпатах дожди будут даже опасными из-за мощности, ведь могут провоцировать в отдельных местах сели и поднимать уровень воды в реках! Будьте осторожны!"- призвала синоптик.
По ее словам, большая же часть территории Украины завтра будет принадлежать зоне влияния антициклона, поэтому будет преобладать в большинстве областей сухая погода.
Жара будет доминировать, говорит синоптик. В течение дня предполагается +27...+31 градус, в южной части и большинстве центральных областей (кроме Винницкой области) ожидается +29...+33 градуса.
"А вот в Западной Украине ощутимо посвежеет: там 31 июля похолодает до +19...+23 градусов", - рассказала она.
В Киеве, по данным Натальи Диденко, воскресенье будет сухим, солнечным и жарким, до +30 градусов.
Напомним, в Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение.