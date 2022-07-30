По данным синоптика Натальи Диденко, завтра в некоторых областях Украины ожидаются опасные погодные явления.

В воскресенье, 31 июля, циклон по имени Frieda станет причиной сильных ливней в западных областях Украины.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, серьезные дожди будут сочетаться с грозами, иногда даже градом и шквалами.

"В Карпатах дожди будут даже опасными из-за мощности, ведь могут провоцировать в отдельных местах сели и поднимать уровень воды в реках! Будьте осторожны!"- призвала синоптик.

По ее словам, большая же часть территории Украины завтра будет принадлежать зоне влияния антициклона, поэтому будет преобладать в большинстве областей сухая погода.

Жара будет доминировать, говорит синоптик. В течение дня предполагается +27...+31 градус, в южной части и большинстве центральных областей (кроме Винницкой области) ожидается +29...+33 градуса.

"А вот в Западной Украине ощутимо посвежеет: там 31 июля похолодает до +19...+23 градусов", - рассказала она.

В Киеве, по данным Натальи Диденко, воскресенье будет сухим, солнечным и жарким, до +30 градусов.

Напомним, в Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение.

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