Завтра осадки ожидаются в большинстве областей Украины.

В среду, 13 октября, часть Украины зальет дождями. Осадки ожидаются местами в северных и центральных областях, а также на юге, в Харьковской и Львовской областях. При этом на востоке страны потеплеет до +18°...+21°, а на остальной территории будет +10°...+14°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +11°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +10°, сильный дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.

В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.

В Тернополе 13 октября ночью будет +2°, днем +12°, облачная погода с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +2°...+12°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +10°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +7°...+14°, дождь.

В Одессе 13 октября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +12°, дождь.

В Херсоне в среду ночью +5°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +12°, дождь.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +21°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Сумах температура воздуха составит +8°...+14°, немного облачно, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +10°, днем +18°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +20°, небольшой дождь.

В Симферополе в среду будет немного облачно, +7°...+17°, ливень.

В Краматорске завтра будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +12°, днем +21°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +20°.

Народные приметы на 13 октября

13 октября - Григория и Михаила. Снега нет - зима начнется нескоро. Первый сухой снег обещает хорошее лето.

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Автор: Екатерина Лиманская