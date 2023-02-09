В Украине ожидается потепление с осадками.

В Украине в ближайшее время начнет меняться погода. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

По его данным, ожидается потепление, однако оно будет сопровождаться дождями и мокрым снегом.

"Уже с завтрашнего дня в Украину медленно, но уверенно начнет поступать потепление", - говорит синоптик. "Только также станет больше и осадков в смешанный фазе, то есть дожди и мокрый снег", - добавил он.

Видео дня

В дальнейшем, по данным народного синоптика, тенденция в сторону потепления будет только нарастать по всей Украине.

Изменение погоды в Украине

О потеплении в Украине говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, погода в Украине будет меняться на выходных, 11 и 12 января.

"С потеплением придут осадки, снижение атмосферного давления, порывистый ветер. Метеопаты, готовьтесь!"- предупредила синоптик.

Вас также могут заинтересовать новости: