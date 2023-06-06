В ряде регионов ожидается до +27 градусов уже завтра, 7 июня.

7-го июня кое-где в Украине температура воздуха прогреется до +27 градусов. Жарче всего будет в Херсонской области, на юге Одесской области и в западной части Крыма, Черкасской, Черниговской и Киевской областях - там днем синоптик Наталья Диденко прогнозирует +25...+27 градусов.

Как рассказала погодный эксперт в своем Facebook, наиболее прохладно будет на западе страны, там максимальную отметку на термометре можно будет увидеть на уровне +23 градусов.

Дожди с грозами пройдут в среду на западе Украины. На севере и в Винницкой области возможны местами осадки. На остальной территории - сухо.

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"В Киеве 7-го июня днем пройдут локальные дожди, кое-где с грозами. Температура воздуха будет высокой, максимально +25...+27 градусов", - прогнозирует Диденко.

Синоптик добавила, что на выходных Украину будут проходить атмосферные фронты, поэтому дождей станет больше.

Когда в Украине похолодает

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в ближайшие дни в Украине будет теплая погода, местами температура будет достигать +27 градусов. Но уже вскоре дождей станет больше, нашу страну накроет похолодание. "Станет больше дождей выходными, 10-11 июня, и, соответственно, немного похолодает", - говорит она.

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