По данным синоптиков, потепление в Украине ожидается в середине текущей недели.

В Украине в ближайшие дни ожидается небольшое потепление, однако кое-где температура повысится до летних +28 градусов.

По данным Укргидрометцентра, с середины недели направление ветра изменится на юго-западный и к нам поступит более теплая воздушная масса, но плотные серые облака помешают интенсивному прогреву приземного слоя воздуха.

Однако, по данным синоптика Игоря Кибальчича, на юге Украины и в Крыму температура повысится почти до летних показателей.

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Так, по его прогнозу, 15 сентября циклон из Центральной Европы станет причиной дождей ночью в западных и северных областях, днем в центральных, южных и восточных регионах. Днем в четверг воздух прогреется до +15...+21°С, а в южной части и Крыму будет +23...+28 °С.

В пятницу, 16 сентября, над Украиной будет преобладать поле пониженного атмосферного давления. Пройдут дожди, местами умеренные.

"Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9...+14 °С, на юге до +16 °С; днем +15...+21 °С, в южной части и Крыму +22...+27 °С", - спрогнозировал специалист.

Напомним, в ближайшую неделю синоптическая обстановка в Украине будет характеризоваться динамичностью и переменчивым характером погоды. По прогнозам, температура воздуха также будет колебаться, но в среднем окажется близкой к климатической норме, на юге даже выше нормы на 2-4 градуса.

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