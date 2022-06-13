Изменения погоды стоит ждать уже со вторника, 14 июня.

На этой неделе в Украине ожидается похолодание. Температура снизится по всей стране, максимально - на западе. Особенно прохладными в западных областях станут ночи - местами температура будет опускаться до +9°...+12°. В течение всей недели в Украине периодически будут идти дожди. Однако к выходным погода стабилизируется, дожди прекратятся, а столбики термометров вновь поползут вверх.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Неделя в Украине начнется с жаркой и солнечной погоды. 13 июня в большинстве областей столбики термометров поднимутся до +27°...+30°, а на юге и востоке будет жара до +33°.

Во вторник, 14 июня, погода в Украине резко изменится. В западных областях дневная температура снизится до +18°...+22°, на севере - до +24°. Ночью на западе будет +11°...+15°. На остальной территории все еще будет жара до +32°, однако местами на севере, в центре и на юге страны пройдут дожди с грозами.

В среду, 15 июня, в Украине станет еще прохладнее. Ночью на западе страны температура будет снижаться до +9°...+12°, днем будет не выше +19°...+22°. Чуть теплее будет на севере, +21°...+24°. В центральных областях ожидается +21°...+26°. На востоке погремят грозы, а столбики термометров покажут +24°...+27°.

На юге грозы ожидаются лишь в Крыму, где будет около +23°, на остальной территории воздух прогреется до +27°...+29°.

В середине недели, 16 июня, температура в Украине вновь начнет повышаться. Так, на западе и севере днем ожидается от +22° до +24°, правда, ночи все еще будут холодными, +9°...+12°. На остальной территории страны будет +24°...+27°. Небольшие дожди могут покапать лишь на крайнем северо-западе Украины.

Перед выходными, 17 июня, осадки вновь вернутся на территорию Украины. Дожди, местами - сильные, накроют все западные области страны, не давая температуре подниматься днем выше +18°...+22°. Ночи по-прежнему будут прохладными, +10°...+13°.

На остальной территории страны в пятницу будет сухо, до +24°...+29°.

На выходным погода в Украине начнет стабилизироваться. В субботу дожди еще покапают местами на западе, а также в Черниговской области. А в воскресенье осадки полностью покинут территорию нашей страны. Ночи на западе Украины станут теплее, до +13°...+16°. Днем температура по всей стране будет в пределах +26°...+30°.

Народный прогноз на неделю

13 июня - Еремея. Ночь теплая - жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман - к грибному лету. Дождь идет 13 июня - урожай, по приметам, будет небогатым.

14 июня - Устина и Харитона. Если пойдет дождь, то дождливо будет до конца месяца.

15 июня - Никифора. Ветер 15 июня дует с запада - в ближайшее время будет похолодание.

16 июня - Луки. Если ветер дует с юга - яровым хороший рост, с северо-запада - к ненастью, мокрому лету, с востока - на болезни. Дождь весь день - будет много грибов.

17 июня - Митрофана. Если ветер дует с севера - будет плохая погода.

18 июня - Дорофея. Начинаются самые короткие, воробьиные ночи. На восходе солнца наблюдали за ветрами: если погода теплая и ясная - зерно будет крупным.

19 июня - День Иллариона. Дует северный ветер - летом будет много осадков.

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