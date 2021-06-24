Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой погоды следует ожидать до конца недели.

На выходных в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, также ослабнет жара, которая коснется в субботу западных областей, в воскресенье - северных.

"А в понедельник более свежая воздушная масса подвинется восточнее сбивать спесь с румяных высокомерных градусов - в Украине будет +25...+29, разве еще где-то на востоке выскочит +28...+31 градус",- рассказала синоптик.

Вас также могут заинтересовать новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская