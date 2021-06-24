Уже в ближайшие выходные в Украине изменится погода / фото ua.depositphotos.com
На выходных в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, также ослабнет жара, которая коснется в субботу западных областей, в воскресенье - северных.
"А в понедельник более свежая воздушная масса подвинется восточнее сбивать спесь с румяных высокомерных градусов - в Украине будет +25...+29, разве еще где-то на востоке выскочит +28...+31 градус",- рассказала синоптик.
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