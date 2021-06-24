Последний рабочий день недели в Украине снова будет жарким, местами - до +36 градусов.

Пятница в Украине снова будет жаркой. В течение дня +30...+36 градусов. Однако местами возможны осадки. На крайнем юге также островками ожидается +27...+30 градусов

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Дожди в пятницу какие-то существенные - вряд ли, только в южной части и на Западе есть шансы локальных коротких осадков. Однако уже поздним вечером 25 июня в западных областях может полить и погреметь посерьезнее - подойдет с запада Европы атмосферный фронт", - рассказала синоптик.

По ее данным, в Киеве завтра днем ожидается +32...+35 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, небольшой или умеренный.

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Автор: Екатерина Лиманская