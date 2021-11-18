Первый снег сегодня наблюдают жители Черниговской и Сумской областей. Синоптик сообщила, что он уже добрался до столичного региона.

В Черниговской и Сумской областях в четверг, 18 ноября, выпал первый снег. Сегодняшней ночью синоптики прогнозируют первый снег и в Киеве.

В городе Шостка Сумской области снег начал идти с 20 часов, пишут местные СМИ.

На Черниговщине снег выпал в Семеновке и Новгород-Северском.

"В Семеновке сегодня, 18 ноября, вечером вместе с небольшим дождем начал появляться первый снежок. Глядя на температурные показатели, он со временем будет таять, но все равно приятно видеть, что зима уже близко", - пишут в Facebook-группе "Рідна Семенівка".

Жители Новгород-Северского первый снег в городе показали на видео.

Синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook вечером в четверг сообщила, что первый снег зафиксировали в южной части Киевской области.

Погода в Украине: прогноз на 19 ноября

По данным Погода УНИАН, перед выходными, 19 ноября, дожди распространятся практически по всей Украине. Осадков не будет лишь на крайнем востоке. В Сумской области прогнозируется мокрый снег. При этом начнет теплеть: ночные морозы до -2 возможны лишь в Донецкой и Луганской областях. На остальной территории - "плюсовая" температура будет как днем, так и ночью.

Автор: Юрий Годован