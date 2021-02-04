Из-за оттепели в Карпатах объявили снеголавинную опасность
Погодным условиям предоставлен третий уровень опасности.
Сегодня, 4 февраля, в Карпатах объявлена снеголавинная опасность.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня всю Украину накроют ливни, а ночью ударит мороз (карта)
"В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.
Таким погодным условиям предоставлен третий уровень опасности.
Предупреждение от ГСЧС о сильном ветре в Украине
Сегодня, 4 февраля, в Украине ожидаются сильные порывы ветра.
"В западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.
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