Из-за оттепели в Карпатах объявили снеголавинную опасность

Погодным условиям предоставлен третий уровень опасности.

Ученые измеряют уровень снеголавинной опасности / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 4 февраля, в Карпатах объявлена снеголавинная опасность.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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"В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

Таким погодным условиям предоставлен третий уровень опасности.

Предупреждение от ГСЧС о сильном ветре в Украине

Сегодня, 4 февраля, в Украине ожидаются сильные порывы ветра.

"В западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.