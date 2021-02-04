Спасатели назвали области, на которые сегодня налетит сильный ветер

09:01, 4 февраля 2021
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Скорость ветра достигнет 20 м/с.

Спасатели предупредили украинцев о сильном ветре / Фото REUTERS
Спасатели предупредили украинцев о сильном ветре / Фото REUTERS

Сегодня, 4 февраля, в Украине ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

Несколько регионов Украины страдают от непогоды (видео)

"В западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды в Украине 4 февраля: данные погоды УНИАН

В четверг, 4 февраля, практически всю Украину накроют дожди. Сухо будет только в Черновцах и Симферополе. Днем ожидается весенняя температура: от +3° до +13°, хотя при этом ночью - морозы до -10°.

В Киеве будет дождь, температура воздуха ночью -9°, днем +5°.

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Автор: Елена Пилипчак

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