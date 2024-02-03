Осложнения погодных условий 4 февраля ожидается и по территории Киевской области.

В воскресенье, 4 февраля, в Киеве и Киевской области ожидается пусложнение погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"4 февраля порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности", - говорится в сообщении синоптиков.

Погода в Киеве и области-прогноз на 4 февраля

По данным Укргидрометцентра, 4 февраля на Киевщине будет облачно с прояснениями. Порой пройдут небольшие осадки в виде дождя.

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Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с, его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью по области 0°...+5°, а днем столбики термометров покажут +5°...+8°. В Киеве ближайшей ночью будет +2°...+4°, а днем в воскресенье ожидается около + 5°.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отмечают синоптики.

Киевлян предупреждают о неблагоприятной погоде - прогноз на ближайшие дни

По данным синоптиков, в следующие 5 суток погода в Киеве будет ветреной. Из Балтийского моря в столицу будет поступать влажный воздух, поэтому порой ожидаются дожди и мокрый снег. Ближайший день без осадков ожидается только 7 февраля, но ночью все равно будет небольшой дождь.

Несмотря на осадки температура в Киеве будет со знаком "плюс", а до "нуля" температура будет снижаться только ночью.

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