Прогноз погоды по Украине на 20 января.

На сегодня, 20 января, в Украине объявили І уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, опасные метеорологические явления ожидаются по всей стране, кроме Крыма, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"20 января на дорогах Украины, кроме Крыма и Приазовья, гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

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По словам синоптиков, такие погодные условия могут нарушить движение транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода 20 января - прогноз по Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

В южной части, восточных и Днепропетровской областях пройдет мокрый снег и дождь, кое-где налипание мокрого снега и гололед. Температура ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла, в Крыму 2-7° тепла.

На остальной территории днем без существенных осадков. Температура на уровне 0°...-5°.

На дорогах страны, кроме Крыма и Приазовья, будет сохраняться гололедица. Ветер будет северо-западный, западный, 7-12 м/с.

На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем 0-5° мороза, а в Киеве столбики термометров покажут 1-3° мороза.

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