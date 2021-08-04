В Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Как сообщается, 4-5 августа в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
"И такой неутешительный прогноз не только повлечет неудобства для граждан, но еще и создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины", - предупреждают чрезвычайники.
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Учитывая прогноз Укргидрометцентра, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания в природных экосистемах.
В течение пожароопасного периода запрещается:
- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать на автомобиле в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанное бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь;
- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
- создавать свалки и сжигать отходы;
- сжигать стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях;
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