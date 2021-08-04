В ближайшие дни в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как сообщается, 4-5 августа в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"И такой неутешительный прогноз не только повлечет неудобства для граждан, но еще и создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины", - предупреждают чрезвычайники.

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Учитывая прогноз Укргидрометцентра, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

В течение пожароопасного периода запрещается:

посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

заезжать на автомобиле в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанное бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

создавать свалки и сжигать отходы;

сжигать стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях;

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Автор: Екатерина Лиманская