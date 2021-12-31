Сегодня по всей стране ожидаются неблагоприятные погодные условия.

На сегодня, 31 декабря по всей Украине объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 31 декабря на дорогах Украины ожидается гололедица. Также утром в восточных и западных областях будет туман, а видимость составит 200-500 метров.

"В северных и центральных областях местами гололед", - добавили в учреждении.

Как отмечается, по всей Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +4°, днем +5°, сильный дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +3°, сильный дождь.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +2°, днем +3°, сильный дождь.

В Тернополе 31 декабря ночью будет +3°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Хмельницком будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +3°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +4°, небольшой дождь.

В Виннице будет +2°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в среду будет ночью +2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +2°, снег с дождем.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...-1°.

В Одессе 31 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +3°.

В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Николаеве будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Сумах температура воздуха составит -2°...-1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +1°...+3°.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -3°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем -3°.

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