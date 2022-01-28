На сегодня, 28 января, на западе Украины объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"28 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель", - говорится в предупреждении.
I уровень опасности объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Погода в Украине сегодня, 28 января
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +2°, снег с дождем.
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +2°, снег с дождем.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.
В Ривне в пятницу ожидается сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.
В Тернополе 28 января ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +1°, снег с дождем.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, снег с дождем.
В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...-1°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.
В Виннице сегодня будет -1°...+2°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Житомире в пятницу будет ночью +1°, днем +2°, небольшая облачность, снег с дождем.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°, снег с дождем.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность, снег.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -4°...+1°, снег.
В Одессе 28 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +2°, снег с дождем.
В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность снег с дождем.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°, снег с дождем.
В Запорожье температура ночью -4°, днем +1°, небольшая облачность, снег с дождем.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -4°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -8°, днем +1°, снег с дождем.
В Днепре температура ночью будет -5°, днем 0°, небольшая облачность, снег с дождем.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, -5°...+2°, небольшой дождь.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем +1°, небольшой снег.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем +1°, небольшой снег.