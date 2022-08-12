На субботу, 13 августа, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. В частности, ожидаюся грозы, а в отдельных районах - град.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"13 августа в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, в отдельных районах град", - говорится в предупреждении.
Согласно данным синоптиков, непогода обойдет такие области:
- Луганская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Херсонская;
- АР Крым.
Во всех остальных областях объявлен I уровень опасности, желтый.
Напомним, 13 августа Украину накроют температурные контрасты. Разброс составит 20-25 градусов.