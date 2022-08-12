По данным синоптиков, завтра в Украине ожидаются грозы, возможен град.

На субботу, 13 августа, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. В частности, ожидаюся грозы, а в отдельных районах - град.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"13 августа в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, в отдельных районах град", - говорится в предупреждении.

Согласно данным синоптиков, непогода обойдет такие области:

Луганская;

Донецкая;

Запорожская;

Херсонская;

АР Крым.

Во всех остальных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, 13 августа Украину накроют температурные контрасты. Разброс составит 20-25 градусов.

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