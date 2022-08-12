13 августа в Украине ожидается от +10 до +35 градусов.

В субботу, 13 августа, Украину накроют температурные контрасты. Разброс составит 20-25 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, самой свежей погода 13 августа будет на западе Украины. В частности, в Карпатах температура составит +10...+16 градусов, а на остальной территории будет +20...+25

В северных и центральных областях Украины ожидается +25...+29 градусов. На Полтавщине, в Кропивницком с районами и на Сумщине будет +27...+30 градусов. В южной части Украины ожидается +28...+33 градуса, а на востоке, по словам синоптика, +30...+35 градусов.

"Итак, в итоге будем иметь завтра в Украине от +10 до +35 градусов. Большая страна - соответственно ого-го контрастики!"- добавила синоптик.

Что касается осадков, то, по данным синоптика, 13 августа периодические дожди с грозами пройдут в западных областях, вечером достигнут Житомирщины, Винницкой и Одесской области.

"На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится, разве что ближайшей ночью локальные дожди возможны на Запорожье и в центральных областях", - спрогнозировала специалист.

Также синоптик предупредила о сильном северо-восточном ветре. По ее данным, завтра ветер со скоростью ддо 15-18 м/с ожидается на севере Украины.

Как сообщал Погода УНИАН, на выходных в Украине продолжатся дожди, однако в конце недели погода начнет меняться. В воскресенье, 14 августа, по всей стране ожидается повышение температуры, а дожди останутся преимущественно в западных областях.

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