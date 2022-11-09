Уже ближайшей ночью и завтра утром, 10 ноября, в большинстве областей Украины ожидается густой туман.
По данным Укргидрометцентра, видимость упадет до 200-500 метров.
"Ночью и утром 10 ноября в восточных, центральных, большинстве южных областей и в Карпатском регионе туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.
Как сообщается, объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине 10 ноября
По данным Укргидрометцентра, завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков, только в западных областях днем местами небольшой дождь.
Скорость ветра будет достигать 5-10 м/с. Температура ночью составит 0-5° тепла, на крайнем западе страны и юге Одесской области - до 8° тепла, днем ожидается 8-13°. В восточных и юго-восточных областях ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла.