Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о густом тумане.

Уже ближайшей ночью и завтра утром, 10 ноября, в большинстве областей Украины ожидается густой туман.

По данным Укргидрометцентра, видимость упадет до 200-500 метров.

"Ночью и утром 10 ноября в восточных, центральных, большинстве южных областей и в Карпатском регионе туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

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Как сообщается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 10 ноября

По данным Укргидрометцентра, завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков, только в западных областях днем местами небольшой дождь.

Скорость ветра будет достигать 5-10 м/с. Температура ночью составит 0-5° тепла, на крайнем западе страны и юге Одесской области - до 8° тепла, днем ожидается 8-13°. В восточных и юго-восточных областях ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла.

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