Сегодня утром в большинстве областей ожидаются туманы.

На сегодня, 9 ноября, в Украине объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В частности, ожидаются туманы.

Так, по данным Укргидрометцентра, туманы никроют большинство областей сегодня утром.

"Утром 9 ноября в большинстве областей туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, объявлен I уровень опасности.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +13°.

Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью +5°, днем +14°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.

В Тернополе 9 ноября ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +2°, днем +13°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +6°...+13°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +14°.

В Виннице сегодня будет +4°...+13°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +4°, днем +13°, небольшая облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +13°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+9°.

В Одессе 9 ноября - практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +11°.

В Херсоне в среду ночью +1°, днем +11°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +9°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +3°...+10°, небольшая облачность.

В Харькове - облачнно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +8°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет ясно и беозблачно, 0°...+11°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +7°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +8°.

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