Сегодня в Украине ожидается туман.

На сегодня, 9 декабря, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за тумана. По данным Укргидрометцентра, неблагоприятная погода ожидается почти по всей Украине, кроме трех областей и Крыма.

"В течение суток 9 декабря в Украине, кроме восточных областей и Крыма, туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что из-за тумана возможно ухудшение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Из-за этого по всей стране, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой областей и Крыма, объявили І уровень опасности, желтый.

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По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается облачная погода.

В южной части страны ожидаются дожди, температура днем 4-9°, в Крыму до 12°. На остальной территории ожидается небольшой мокрый снег и дождь, в центральных и северо-восточных областях умеренные осадки; температура днем 0-5° тепла.

Ночью и утром местами, кроме юга, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный , 5-10 м/с, в восточных областях до 14 м/с.

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