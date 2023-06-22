На сегодня, 22 июня, во многих областях Украины объявлен чрезвычайный уровень опасности. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, существует высокая вероятность возникновения лесных пожаров.
"22-24 июня в большинстве южных, центральных, Сумской, Харьковской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.
Справка УНИАН. Чрезвычайный уровень пожарной опасности - погодные условия, при которых сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров.
Погода сегодня - прогноз на 22 июня
По данным Украинского гидрометцентра, сегодня ожидается переменная облачность. Ожидается погода без осадков, только в западных областях днем местами пройдет кратковременный дождь и грозы.
Ветер будет переменных направлений, его скорость составит 3-8 м/. Температура днем будет в пределах 25-30°; в восточных и Сумской областях немного свежее, 22-27°; на высокогорье Карпат - около 20°.
Погода в Киеве и области
В столице и Киевской области сегодня также ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем по области составит 25-30°, в Киеве воздух прогреется до 28-30°.