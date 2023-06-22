Во многих областях вероятно возникновение лесных пожаров.

На сегодня, 22 июня, во многих областях Украины объявлен чрезвычайный уровень опасности. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, существует высокая вероятность возникновения лесных пожаров.

"22-24 июня в большинстве южных, центральных, Сумской, Харьковской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.

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Справка УНИАН. Чрезвычайный уровень пожарной опасности - погодные условия, при которых сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров.

Погода сегодня - прогноз на 22 июня

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня ожидается переменная облачность. Ожидается погода без осадков, только в западных областях днем местами пройдет кратковременный дождь и грозы.

Ветер будет переменных направлений, его скорость составит 3-8 м/. Температура днем будет в пределах 25-30°; в восточных и Сумской областях немного свежее, 22-27°; на высокогорье Карпат - около 20°.

Погода в Киеве и области

В столице и Киевской области сегодня также ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем по области составит 25-30°, в Киеве воздух прогреется до 28-30°.

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