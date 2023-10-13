Синоптики предупреждают о высокой вероятности возникновения лесных пожаров.

Во многих областях Украины объявили чрезвычайный уровень опасности. Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают о высокой вероятности возникновения лесных пожаров.

По данным синоптиков, опасность продлится минимум три дня: до 15 октября.

"12-15 октября в Украине, кроме большинства западных, Черниговской, Донецкой, Луганской, 12-14 октября и Запорожской, 13-15 октября и Ривненской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.

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В Одесской и Николаевской областях наблюдается длительная чрезвычайная пожарная опасность.

Справка УНИАН. Длительная чрезвычайная пожарная опасность - погодные условия, при которых период чрезвычайной пожарной опасности сохраняется в течение более 10 суток. Это приводит к мгновенному возникновению и распространению лесных пожаров при наличии источников возгорания.

Погода в Украине - прогноз на 13 октября

Сегодня, по данным синоптиков, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Днем в Карпатском регионе, центральных и восточных областях местами пройдет небольшой дождь. На остальной территории сохранится погода без осадков.

Ветер будет юго-западный, в северной части днем с переходом на северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура днем по всей стране будет держаться в пределах 15-20°, только в Карпатах будет прохладнее, 10-15°.

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