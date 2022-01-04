Весь день в столице будет пасмурная погода.

В среду, 5 января, в Киеве заметно потеплеет. Также ожидается дождь, временами - сильный.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице столбики термометров покажут +3°, а днем воздух прогреется до +9°.

Ветер в течение дня несколько раз изменит свое направление. Его скорость ожидается до 3,9 м/с, что может снизить ощущение потепления.

Атмосферное давление сильно пониженное, 733-735 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +8°, дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +7°, дождь.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -1°, днем +7°, дождь.

В Тернополе 5 января ночью будет +1°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +8°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +13°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+11°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +1°...+10°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью +1°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +10°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+5°, небольшой дождь.

В Одессе 5 января - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +10°.

В Херсоне в среду ночью +6°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +8°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит 0°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +4°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +7°...+10°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +6°.

В Северодонецке - будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью -2°, днем +6°.

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