Осадки в столице ожидаются ближе к вечеру.

В среду, 28 сентября, в Киеве ожидается пасмурная погода и опять пойдет дождь.

Об этом свидетельствуюи данные Погода УНИАН.

Ночью в столице похолодает до +11°, а днем температура поднимется до +17°. Практически весь день ожидается пасмурная погода, ближе к вечеру вероятны прояснения. Также под конец дня ожидается дождь.

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Ветер будет несильным, однако нестабильным. Его скорость составит 0,3 - 0,9 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 736 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +15°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, сильный дождь.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +14°, ливень.

В Тернополе 28 сентября ночью будет +10°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°, ливень.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°, легкий дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +12°...+18°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +9°...+19°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Житомире в среду будет ночью +10°, днем +18°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +15°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +18°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+18°, легкий дождь.

В Одессе 28 сентября - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +23°.

В Херсоне в среду ночью +16°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +19°, небольшая облачность, ливень.

В Сумах температура воздуха составит +11°...+16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +18°, легкий дождь.

В Днепре завтра температура ночью будет +15°, днем +19°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +15°...+20°, ливень.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +17°, ливень.

В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +14°, днем +18°.

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