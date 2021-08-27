В Украине из-за ухудшения погоды без света остались более 60 населенных пунктов.

Под Харьковом вчера вечером разыгралась гроза. Один из очевидцев, местный синоптик, сфотографировал причудливые узоры молний.

Фото грозы под Харьковом были опубликованы на странице Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Всего, по данным ГСЧС Украины, по состоянию на утро 27 августа в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 64 населенных пункта в 4 областях.

Где нет света

Сумская область - 35 населенных пунктов;

Днепропетровская - 20;

Киевская - 7;

Донецкая - 2.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Погода в Харьковской области сегодня, 27 августа

По данным синоптиков, в сутки 27 августа погоду в Харьковской области будет определять котловина с юга и малоподвижный атмосферный фронт.

Сегодня в области ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и грозы. Ветер будет дуть юго-восточный, его скорость составит 7-12 м/с. Температура воздуха днем будет на уровне +24°...+29°.

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Автор: Екатерина Лиманская