Роскошные хризантемы расцвели в киевском ботаническом саду им. Гришко.

В киевском Ботаническом саду им. Гришко расцвели роскошные хризантемы.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ботсада.

"Цветение хризантем на участке Времена года. Цвета, формы, аромат, который невозможно с чем-то сравнить", - говорится в заметке к ярким фото.

В сети оценили такую осеннюю красоту: "Получила массу удовольствия созерцая эту цветочную красоту на выходных. Цвета, красота, аромат - все прекрасное", - рассказала одна из пользователей.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве в Ботаническом саду им. Гришко расцвели пушистые астры.

А в городе Перечин Закарпатской области на площади в восемь гектаров расцвело лавандовое поле. Лавандовая гора в Перечине привлекает сотни туристов своими невероятными видами на окружающие горы, в частности на Полонину Руна, и пряным ароматом цветов. Кроме эстетической красоты лаванда еще и имеет лекарственную функцию.

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Автор: Екатерина Лиманская