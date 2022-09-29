Температура в столице повысится до +22 градусов.

В пятницу, 30 сентября, в Киеве ожидается существенное потепление. Температура повысится на 5 градусов, по сравнению в предыдущим днем.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице будет около +13°, а днем воздух прогреется до +22°. Весь день ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь.

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Ветер будет юго-западный, его скорость составит 0,5 - 1,3 м/с. Атмосферное давление утром будет на уровне 743 миллиметра ртутного столба, а к вечеру повысится до 747.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +17°, сильный дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°, сильный дождь.

В Ривне в пятницу ожидается сплошная облачность, ночью +10°, днем +17°, небольшой дождь.

В Тернополе 30 сентября ночью будет +11°, днем +20°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+18°, небольшая облачность, ливень.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +11°...+21°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу будет ночью +12°, днем +20°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +20°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+18°, ливень.

В Одессе 30 сентября - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +23°.

В Херсоне в пятницу ночью +16°, днем +26°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +13°...+21°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +22°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +15°...+26°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +23°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +24°.

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