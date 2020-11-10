Настоящая осень: синоптики порадовали украинцев прогнозом на ближайшие три дня

Синоптики прогнозируют температуру днем до +10°.

В ближайшие дни в Украине - прекрасная осень / фото УНИАН

В Украине 11-13 ноября осадков не ожидается.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Читайте также Спасатели предупреждают: на западе Украины ожидаются сильные туманы

По прогнозам синоптиков, 11 ноября на Правобережье ночью и утром туман.

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 2-8° тепла; на Закарпатье и в Одесской области ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

Погода от Натальи Диденко

Антициклон до конца недели будет определять погоду в Украине. Осадков не предвидится.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться от -2° до +4°, а завтра днем будет не выше +3°...+9°.

Теплее на несколько градусов - в Крыму и на Закарпатье +8°...+12°.

Местами ожидаются туманы.

В Киеве завтра, 11 ноября, столбики термометров будут сползать вниз, днем в среду ожидается около +5°. Осадков не будет.

"В дальнейшем похолодание укрепится, антициклональный характер погоды удержится, будет без осадков, с периодическими туманами", - рассказала синоптик Наталья Диденко.