Настоящая осень: синоптики порадовали украинцев прогнозом на ближайшие три дня
Синоптики прогнозируют температуру днем до +10°.
В Украине 11-13 ноября осадков не ожидается.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Спасатели предупреждают: на западе Украины ожидаются сильные туманы
По прогнозам синоптиков, 11 ноября на Правобережье ночью и утром туман.
Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 2-8° тепла; на Закарпатье и в Одесской области ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.
Погода от Натальи Диденко
Антициклон до конца недели будет определять погоду в Украине. Осадков не предвидится.
В ночные часы температура воздуха будет колебаться от -2° до +4°, а завтра днем будет не выше +3°...+9°.
Теплее на несколько градусов - в Крыму и на Закарпатье +8°...+12°.
Местами ожидаются туманы.
В Киеве завтра, 11 ноября, столбики термометров будут сползать вниз, днем в среду ожидается около +5°. Осадков не будет.
"В дальнейшем похолодание укрепится, антициклональный характер погоды удержится, будет без осадков, с периодическими туманами", - рассказала синоптик Наталья Диденко.
- Винница+7°... -2°
- Днепр+9°... +2°
- Донецк+9°... +1°
- Житомир+7°... 0°
- Запорожье+10°... +2°
- Ивано-Франковск+8°... +2°
- Киев+7°... +2°
- Кропивницкий+7°... +1°
- Луганск+6°... +2°
- Луцк+8°... +1°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+11°... +1°
- Одесса+9°... +2°
- Полтава+5°... +1°
- Ровно+8°... 0°
- Симферополь+8°... +1°
- Сумы+5°... 0°
- Тернополь+7°... +1°
- Харьков+7°... 0°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницкий+6°... +2°
- Черкассы+9°... +3°
- Чернигов+7°... 0°
- Черновцы+8°... +2°