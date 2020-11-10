"Похолодание укрепится": синоптик рассказала украинцам о погоде до конца недели (видео)
Столбики термометров будут сползать вниз, осадков не предвидится.
Антициклон до конца недели будет определять погоду в Украине. Осадков не предвидится.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Зима близко: стало известно, когда температура в Украине днем опустится до 0° (карта)
В ночные часы температура воздуха будет колебаться от -2° до +4°, а завтра днем будет не выше +3°...+9°.
Теплее на несколько градусов - в Крыму и на Закарпатье, +8°...+12°.
Местами ожидаются туманы.
В Киеве завтра, 11 ноября, столбики термометров будут сползать вниз, днем в среду ожидается около +5°. Осадков не будет.
"В дальнейшем похолодание укрепится, антициклональный характер погоды удержится, будет без осадков, с периодическими туманами", - написала синоптик.
Сильные туманы в Украине
Сегодня, 10 ноября, ночью и утром в западной части Украины туман, видимость составит 200-500 м.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
- Винница+7°... -2°
- Днепр+9°... +2°
- Донецк+9°... +1°
- Житомир+7°... 0°
- Запорожье+10°... +2°
- Ивано-Франковск+8°... +2°
- Киев+7°... +2°
- Кропивницкий+7°... +1°
- Луганск+6°... +2°
- Луцк+8°... +1°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+11°... +1°
- Одесса+9°... +2°
- Полтава+5°... +1°
- Ровно+8°... 0°
- Симферополь+8°... +1°
- Сумы+5°... 0°
- Тернополь+7°... +1°
- Харьков+7°... 0°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницкий+6°... +2°
- Черкассы+9°... +3°
- Чернигов+7°... 0°
- Черновцы+8°... +2°