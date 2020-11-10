"Похолодание укрепится": синоптик рассказала украинцам о погоде до конца недели (видео)

12:47, 10 ноября 2020
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Столбики термометров будут сползать вниз, осадков не предвидится.

Дождей не ожидается / фото УНИАН
Дождей не ожидается / фото УНИАН

Антициклон до конца недели будет определять погоду в Украине. Осадков не предвидится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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В ночные часы температура воздуха будет колебаться от -2° до +4°, а завтра днем будет не выше +3°...+9°.

Теплее на несколько градусов - в Крыму и на Закарпатье, +8°...+12°.

Местами ожидаются туманы.

В Киеве завтра, 11 ноября, столбики термометров будут сползать вниз, днем в среду ожидается около +5°. Осадков не будет.

"В дальнейшем похолодание укрепится, антициклональный характер погоды удержится, будет без осадков, с периодическими туманами", - написала синоптик.

Сильные туманы в Украине

Сегодня, 10 ноября, ночью и утром в западной части Украины туман, видимость составит 200-500 м.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Автор: Елена Пилипчак

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