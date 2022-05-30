Осадков во вторник в столице не ожидается.

В последний весенний день в Киеве ожидается потепление.

Об этом освидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня столбики термометров максимально поднимутся до +23°. Весь день в столице будет практически безоблачная погода, без осадков.

Ветер ожидается северный, а его скорость составит 1,8 - 2,2 м/с. Атмосферное давление стабильное, 749 миллиметров ртутного столба.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +20°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°, сильный дождь.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°, легкий дождь.

В Тернополе 31 мая ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +12°...+23°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°, гроза.

В Виннице завтра будет +11°...+22°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +10°, днем +22°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+26°, гроза.

В Одессе 31 мая - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.

В Херсоне во вторник ночью +15°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+24°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +29°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +27°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +14°...+28°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +16°, днем +27°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +29°.

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