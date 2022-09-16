Среди погибших - 530 детей.

Число погибших в результате наводнения в Пакистане приближается к 1500 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, из-за стихии сотни тысяч людей остались без крыши над головой и буквально спят под открытым небом.

По данным агентства, наводнение, вызванное рекордными муссонными дождями и таянием ледников в горах, затронуло 33 миллиона человек. Вода сметала на своем пути дома, транспорт, урожай и домашний скот. Ущерб оценивается в 30 миллиардов долларов.

По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, число погибших составляет 1486 человек, среди них около 530 детей.

Как сообщад УНИАН, в Пакистане выпало почти на 190% больше осадков, чем в среднем за 30 лет. Больше всего пострадала провинция Синд с населением 50 миллионов человек, где выпало на 466% больше осадков. Одна треть страны буквально находится под водой.

Напомним, в начале августа в одном из самых жарких и засушливых мест на Земле - Долине Смерти - произошло внезапное наводение. Наводение вызвали экстремальные дожди. Подобного не происходило с 2004 года. В Долине Смерти выпало 3,7 см дождя. Это больше половины годовой нормы осадков в этом самом засушливом месте Северной Америки.

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