Особенно проблемная ситуация образовалась между Семинарской и Пироговой.

В Одессе ночью прошел ливень, из-за которого затопило улицы и повалило деревья. Жители города в соцсетях поделились фотографиями и видео с последствиями непогоды.

Сообщается, что сложная ситуация образовалась между Семинарской и Пироговой. Здесь особенно сильно заметны последствия ливня, причем со стороны каждой из улиц. Французский бульвар тоже подтопило — транспорт может проехать, но на дороге образовались лужи глубиной около десятка сантиметров.

Коммунальные службы с утра устраняли последствия непогоды в Одессе. Работники убирали листья, разрезали упавшие деревья и латали дороги.

Видео дня

Напомним, вчера, 10 сентября затопило также Ужгород. На отдельных улицах города образовались лужи по колено. Укргидрометцентр предупреждал, что в субботу ожидаются сильные дожди, грозы и ветер.

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