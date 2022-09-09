На завтра во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение.

На субботу, 10 сентября, во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.

В частности, по данным Укргидрометцентра, ожидаются сильные дожди, грозы и ветер.

"В течение 10-11 сентября в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, на севере Одесской и Николаевской областях пройдут значительные дожди, местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал Погода УНИАН, ближайшие выходные, 10 и 11 сентября, принесут в Украину холодную и мокрую погоду. Местами температура днем упадет лишь до +10°...+ 15°, а дожди накроют практически всю страну, кроме некоторых восточных областей.

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