Во время буйства стихии молния ударила в здание Большой мечети.

В священном городе Мекка (запад Саудовской Аравии) пронесся сильный шторм, сбивающий с ног местных паломников.

Порывы ветра достигали до 80 километров в час, оценил представитель Национального метеорологического центра (NCM) Хусейн аль-Кахтани 23 августа. В связи с экстремальными погодными условиями в городе объявили "красный уровень" опасности, пишет Republic World.

Соответствующие рекомендации местным властям озвучили в NCM. По данным СМИ, бедствие застигло паломников возле Большой мечети. Люди как раз готовились вознести молитву, когда на них обрушился ветер.

Помимо "круговорота" с людьми, из-за сильного шторма по улицам разносило тяжелые металлические конструкции. Также был зафиксирован яркий удар молнии, который пришелся на священную мечеть в Мекке.

Четырем областям Украины грозит опасная погода

Напомним, опасные погодные условия также грозят четырем областям Украины. Украинский гидрометцентр объявил I уровень опасности (желтый) для Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на 23 августа в связи с сильными грозами.

При этом по другим регионам страны народный синоптик Наталья Диденко обещала хорошую погоду с температурой днем около +30°.

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